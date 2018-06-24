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الجيش اليمنى يستعيد 3 مناطق فى محافظة لحج من سيطرة الحوثيين

الأحد، 24 يونيو 2018 02:05 م
الجيش اليمنى يستعيد 3 مناطق فى محافظة لحج من سيطرة الحوثيين الجيش اليمنى
كتب مصطفى عنبر
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أعلن الجيش اليمنى، تحقيقه تقدما ميدانيا جديدا فى ‏معاركه التى يخوضها ضد مليشيا الحوثى، ‏المدعومة من إيران، فى محافظة لحج، جنوب اليمن.‏

وقال مصدر عسكرى، إن قوات الجيش، مسنودة من ‏التحالف العربى، استعادت مناطق العنين وجبل ‏موجر ومناطق صبيح، وفقًا لما نقله الموقع الإلكترونى الرسمى ‏لوزارة الدفاع اليمنية.

وأضاف أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة ‏بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوب ‏مديرية القبيطة، فى شمال لحج.‏

وأفاد المصدر بأن المعارك لا تزال ‏مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار ‏جماعى لعناصر المليشيا نحو مناطق المرابحة ‏التى تتجه القوات نحوها لتحريرها.‏

يأتى ذلك فيما أكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، أن ‏العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثى المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.‏

وأشاد الأثلة بالتقدم الذى يحرزه الحيش الوطنى، ‏مسنودًا بقوات التحالف العربى ومختلف جبهات ‏محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التى تحققت ‏فى مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.‏

وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد ‏المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف ‏الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، ‏مطلع الأسبوع الجاري، مضيفًا أن المليشيا ‏الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة ‏اتجاهات.‏


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لحج

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الحوثيون

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