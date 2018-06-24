الجيش اليمنى يستعيد 3 مناطق فى محافظة لحج من سيطرة الحوثيين

أعلن الجيش اليمنى، تحقيقه تقدما ميدانيا جديدا فى معاركه التى يخوضها ضد مليشيا الحوثى، المدعومة من إيران، فى محافظة لحج، جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكرى، إن قوات الجيش، مسنودة من التحالف العربى، استعادت مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح، وفقًا لما نقله الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الدفاع اليمنية.
وأضاف أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوب مديرية القبيطة، فى شمال لحج.
وأفاد المصدر بأن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار جماعى لعناصر المليشيا نحو مناطق المرابحة التى تتجه القوات نحوها لتحريرها.
يأتى ذلك فيما أكد قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، أن العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثى المدعومة من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.
وأشاد الأثلة بالتقدم الذى يحرزه الحيش الوطنى، مسنودًا بقوات التحالف العربى ومختلف جبهات محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التى تحققت فى مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.
وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد المليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، مطلع الأسبوع الجاري، مضيفًا أن المليشيا الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة اتجاهات.
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