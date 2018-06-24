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الجيش اليمنى يحقق انتصارات فى صرواح.. وتأمين المواقع المحررة بصعدة

الأحد، 24 يونيو 2018 06:54 م
الجيش اليمنى يحقق انتصارات فى صرواح.. وتأمين المواقع المحررة بصعدة الجيش اليمنى فى صعدة
إيمان حنا
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حققت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، انتصارات عديدة فى جبهة صرواح، إحدى جبهات القتال مع الحوثيين، حيث سقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الإنقلابية في قصف لطيران التحالف العربى استهدف تجمعات للمليشيات فى الجبهة.

من جانب آخر، واصلت قوات الجيش مدعومة بالتحالف العربى، اليوم، عملية تأمين المواقع التى حررتها أمس فى مديرية رازح غربي محافظة صعدة، وكذلك انتزاع الألغام والعبوات الناسفة التى زرعتها مليشيات الحوثى الانقلابية قبل دحرها.

وطبقا لبيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فقد أكد قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابى، أن قوات الجيش تواصل تمشيط وملاحقة جيوب المليشيات الانقلابية في جبال تويلق والفخيضة وقرية المسيلة بمديرية رازح، كما تعمل على تأمين الخط الدولى (رازح- المملكة العربية السعودية) الذى تم تحريره صباح اليوم .

ولفت العميد العجابى، إلى أن مليشيات الحوثي الانقلابية خلفت مئات الألغام والعبوات متعددة الأنواع والأهداف، فيما تعمل الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش على انتزاعها قبل استئناف القوات تقدمها في المنطقة.


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