التعليم: طالبة ألقت بنفسها من لجنة امتحان الثانوية العامة فى أسيوط

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن طالبة فى ابنوب بمحافظة أسيوط ألقت بنفسها من نافذة المدرسة، تدعى ناريمان أسامة، خلال سير اللجنة، بعدما طلبت دخول الحمام وألقت بنفسها.

وتابع رئيس الامتحانات أنه تم نقلها للمستشفى فى أسيوط ويوجد اشتباه بكسر فى العمود الفقرى موضحا تم التوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للطالبة.