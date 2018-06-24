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التعليم: طالبة ألقت بنفسها من لجنة امتحان الثانوية العامة فى أسيوط

الأحد، 24 يونيو 2018 12:55 م
التعليم: طالبة ألقت بنفسها من لجنة امتحان الثانوية العامة فى أسيوط الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن طالبة فى ابنوب بمحافظة أسيوط ألقت بنفسها من نافذة المدرسة، تدعى ناريمان أسامة، خلال سير اللجنة، بعدما طلبت دخول الحمام وألقت بنفسها. 
 
وتابع رئيس الامتحانات أنه تم نقلها للمستشفى فى أسيوط ويوجد اشتباه بكسر فى العمود الفقرى موضحا تم التوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للطالبة.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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