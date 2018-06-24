التعليم: تصوير أسئلة الديناميكا وعلم النفس تم بعد مرور 20 دقيقة من بدء الامتحان

كتب محمود طه

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها أنه إيماءً إلى ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادتى الديناميكا وعلم النفس اليوم توصلت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة إلى الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة بسيطه من امتحان الديناميكا وضبطهم بمحافظتي بنى سويف، وكفر الشيخ.

وأكدت الوزارة أنهم قاموا بالنشر بعد مرور 20 دقيقة من بدء الامتحان، كما تم ضبط الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس بمحافظتى أسيوط والجيزة بعد مرور 20 دقيقة من بدء الامتحان، أما بالنسبة لورقة امتحان مادة الأحياء فهى غير حقيقية ومزيفة.