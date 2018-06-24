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التعليم: تصوير أسئلة الديناميكا وعلم النفس تم بعد مرور 20 دقيقة من بدء الامتحان

الأحد، 24 يونيو 2018 10:33 ص
التعليم: تصوير أسئلة الديناميكا وعلم النفس تم بعد مرور 20 دقيقة من بدء الامتحان امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها أنه إيماءً إلى ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى من صور لبعض الأجزاء الخاصة بامتحان مادتى الديناميكا وعلم النفس اليوم توصلت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة  إلى الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة بسيطه من امتحان الديناميكا وضبطهم بمحافظتي بنى سويف، وكفر الشيخ.
 
وأكدت الوزارة أنهم قاموا بالنشر بعد مرور 20 دقيقة من بدء الامتحان، كما تم ضبط الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس بمحافظتى أسيوط والجيزة بعد مرور 20 دقيقة من بدء الامتحان، أما بالنسبة لورقة امتحان مادة الأحياء فهى غير حقيقية ومزيفة.
 
كان طلاب الثانوية العامة بدأوا صباح  اليوم أداء امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة

امتحان الاحياء 2018

تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس 2018

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