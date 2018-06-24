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التحرى حول نشاط خادمة وعاطلين تخصصا فى سرقة شقق النزهة

الأحد، 24 يونيو 2018 03:00 ص
التحرى حول نشاط خادمة وعاطلين تخصصا فى سرقة شقق النزهة سرقة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة النزهة الجزئية رجال المباحث بسرعة التحرى حول النشاط الإجرامى لخادمة وعاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المنازل فى منطقة النزهة. 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محتويات شقة موظف بالمعاش فى مترو الأنفاق بعدما اعتدوا عليه بالضرب وتوثيق يديه وقدميه.

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من "إيهاب.أ.ل" 62 سنة فنى تشغيل بمترو الأنفاق بالمعاش، مصاب بجرح بالأنف وكدمات بالظهر والشفة السفلى، بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بقيام خادمته "تريزه.م.و" 19 سنة بفتح باب الشقة سكنه لشخصين - أدلى بأوصافهما التقريبية- بحوزتهما أسلحة بيضاء وفور دخولهما قاما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتوثيق يديه وقدمه بقطعة من القماش.

كما سرق المتهمين مشغولات ذهبية عبارة عن ( 7 سلسلة، 5 أساور، 4 خواتم، 5 دلايات) ومبلغ مالى 4 آلاف جنيه و10 هواتف محمولة وجهاز لاب توب و5 أجهزة قياس ضغط وسكر وبعض محتويات الشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وآخرين وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى تتردد عليها المتهمة أسفرت إحداها عن ضبطها.

وبمواجهتها بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا من "إسلام.ا.ع" 21 سنة وسابق اتهامه فى قضايا و"خالد.ع.م" 53 سنة عاطل سابق اتهامه فى 15 قضية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهمة الاولى أيداها وأضاف المتهم الثانى أنه يرتبط بعلاقة بالمتهمة الأولى ونظرا لعلمها باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بالشقة سكنه خططا لسرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثالث لتنفيذ مخططه وبتاريخ اليوم توجها للشقة سكن المجنى عليه، حيث فتحت المتهمة الأولى باب الشقة لهما وتمكنا من الدخول وتعديا على المجنى عليه واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن الأولى والثالث وتم ضبط مبلغ 470 جنيها من متحصلات الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بإحداث إصابته وسرقته بالإكراه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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