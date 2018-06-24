البنك المركزى: 1.503 تريليون جنيه إجمالى قروض الجهاز المصرفى نهاية فبراير الماضى

القاهرة (أ ش أ)

ذكر تقرير صادر عن البنك المركزى، اليوم الأحد، أن إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى قد ارتفع ليصل إلى 503ر1 تريليون جنيه فى شهر فبراير الماضى مقابل 476ر1 تريليون جنيه فى يناير السابق له بارتفاع بلغ نحو 27 مليار جنيه.

وأضاف التقرير - الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 08ر400 مليار جنيه منها 6ر187 مليار جنيه بالعملة المحلية و4ر212مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال فبراير الماضى؛ ليصل إلى 10ر1 تريليون جنيه منها 4ر776 مليار جنيه بالعملة المحلية استحوذ نشاط الزراعة على 09ر99 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 9ر222 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 9ر8 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر199 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلى وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 08ر255 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4ر327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 6ر164 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 8ر17 مليار جنيه والقطاع الخدمى على 5ر128 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 3ر139 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، أوضح التقرير انخفاض إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو37 مليار جنيه؛ ليصل إلى نحو 636ر1 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 673ر1 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق له.

وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 540ر1 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص نحو 5ر75 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام على 658 مليون جنيه وباقى العالم الخارجى استحوذ على 5ر19 مليار جنيه.