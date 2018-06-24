البنك المركزى: ارتفاع حجم الودائع لـ 3.446 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى

(أ ش أ)

أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف "البنك المركزي" ارتفع بنحو 52 مليار جنيه، ليصل فى فبراير الماضى إلى 3.446 تريليون جنيه، مقابل 3.394 تريليون فى ينايرالسابق له..

وأشار البنك المركزى فى أحدث تقرير صادر اليوم الأحد، إلى أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ543.5 مليار جنيه، منها 429.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 114.2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال فبراير الماضى لتصل إلى نحو 2.902 تريليون جنيه، مقابل 2.865 تريليون جنيه فى الشهر السابق، موضحا أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 696.9 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.4مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 187.7 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 464.7 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى "تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه" على 84 مليار جنيه.

وأوضح أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.20 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 51.2 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 330.9 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو1.812 تريليون جنيه.