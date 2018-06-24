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البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر

الأحد، 24 يونيو 2018 02:11 م
البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نور على
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفاً، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 266 لسنة 2018 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.
 
وينص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات  العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب
 
وجاءت موافقة المجلس على مد حالة الطوارىء بالوقوف، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس موافقة أكثر من ثلثى اعضاء المجلس على مد حالة الطوارىء فى أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر.
 
وقال "عبد العال"، إنه من الملاحظ أننا أمام حالة مد للطوارى ء وليس فرض حالة جديدة، ودستوريا لايجوز المد إلا بعد مواقفقة ثلثى أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التى دعت لفرض حالة الطوارى ما زالت قائمة، ولذلك لايعرض الأمر على اللجنة العامة.
 
 
 
 

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