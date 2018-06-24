البرلمان الأوروبى يوافق على مقترح بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب داعش

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن البرلمان الأوروبى وافق على مقترح العراق بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب "داعش".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أن "البرلمان الأوروبى وافق بجلسته العامة التى عقدت فى 20 من الشهر الحالى على إدراج مقترح عراقى تقدمت به السفارة العراقية فى بروكسل ‏بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب كيان داعش".

وأضاف أنه "سيتم التصويت على المقترح فى جلسة البرلمان التى ستعقد فى ستراسبورج خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو المقبل"، مشيرا إلى أن السفارة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبى لإختيار اليوم المناسب والذى سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا إرهاب داعش فى العراق والعالم".