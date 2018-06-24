البرلمان الأوروبى يوافق على مقترح بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب داعش

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن البرلمان الأوروبى وافق على مقترح العراق بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب "داعش".
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أن "البرلمان الأوروبى وافق بجلسته العامة التى عقدت فى 20 من الشهر الحالى على إدراج مقترح عراقى تقدمت به السفارة العراقية فى بروكسل بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب كيان داعش".
وأضاف أنه "سيتم التصويت على المقترح فى جلسة البرلمان التى ستعقد فى ستراسبورج خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو المقبل"، مشيرا إلى أن السفارة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبى لإختيار اليوم المناسب والذى سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا إرهاب داعش فى العراق والعالم".
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