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البرلمان الأوروبى يوافق على مقترح بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب داعش

الأحد، 24 يونيو 2018 12:35 م
البرلمان الأوروبى يوافق على مقترح بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب داعش وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن البرلمان الأوروبى وافق على مقترح العراق بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب "داعش".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أن "البرلمان الأوروبى وافق بجلسته العامة التى عقدت فى 20 من الشهر الحالى على إدراج مقترح عراقى تقدمت به السفارة العراقية فى بروكسل ‏بتخصيص يوم عالمى لضحايا إرهاب كيان داعش".

وأضاف أنه "سيتم التصويت على المقترح فى جلسة البرلمان التى ستعقد فى ستراسبورج خلال الفترة من 2 إلى 6 يوليو المقبل"، مشيرا إلى أن السفارة ستعمل بالتنسيق مع البرلمان الأوروبى لإختيار اليوم المناسب والذى سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا إرهاب داعش فى العراق والعالم".

 


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