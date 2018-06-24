الإعلام الإسرائيلى: فوز أردوغان فى الانتخابات سيكون إيجابيا لتل أبيب

كتب – محمود محيى

اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن فوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالانتخابات الحالية فى تركيا قد يكون الخيار الأكثر إيجابية بالنسبة لإسرائيل.

وقال المحلل السياسى الإسرائيلى ديفيد ليرنر، خلال مقال له بصحيفة "هاآرتس، إن عدم ميل أنقرة التى قامت بترحيل السفير الإسرائيلى لديها عقب أحداث العنف التى شهدها قطاع غزة لإلغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية، يؤكد أن أردوغان ما زال متمسكا بالعلاقات الثنائية مع تل أبيب.

وكان قد أدلى الوزير المسؤول عن الاتصالات فى إسرائيل أيوب قرا بتصريحات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، للقناة السابعة الإسرائيلية، قائلًا: "الانتخابات فرصة لتحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل".

وأضاف قرا العضو بحزب الليكود الإسرائيلى، قائلًا: "أنا أرى أن الانتخابات الحالية التى تشهدها تركيا اليوم هى فرصة لعودة الشعب التركى إلى العلاقات مع إسرائيل الممتدة لسنوات طويلة".