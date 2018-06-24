video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 09:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الإعلام الإسرائيلى: فوز أردوغان فى الانتخابات سيكون إيجابيا لتل أبيب

الأحد، 24 يونيو 2018 08:50 م
الإعلام الإسرائيلى: فوز أردوغان فى الانتخابات سيكون إيجابيا لتل أبيب العلاقات التركية الإسرائيلية
كتب – محمود محيى
إضافة تعليق

اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن فوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالانتخابات الحالية فى تركيا قد يكون الخيار الأكثر إيجابية بالنسبة لإسرائيل.

وقال المحلل السياسى الإسرائيلى ديفيد ليرنر، خلال مقال له بصحيفة "هاآرتس، إن عدم ميل أنقرة التى قامت بترحيل السفير الإسرائيلى لديها عقب أحداث العنف التى شهدها قطاع غزة لإلغاء الاتفاقيات التجارية الثنائية، يؤكد أن أردوغان ما زال متمسكا بالعلاقات الثنائية مع تل أبيب.

وكان قد أدلى الوزير المسؤول عن الاتصالات فى إسرائيل أيوب قرا بتصريحات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، للقناة السابعة الإسرائيلية، قائلًا: "الانتخابات فرصة لتحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل".

وأضاف قرا العضو بحزب الليكود الإسرائيلى، قائلًا: "أنا أرى أن الانتخابات الحالية التى تشهدها تركيا اليوم هى فرصة لعودة الشعب التركى إلى العلاقات مع إسرائيل الممتدة لسنوات طويلة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتخابات تركيا.. رئيس حزب معارض يؤكد وجود تزوير لصالح أردوغان

"الأناضول" المحسوبة على أردوغان تنشر نتائج مغلوطة والمعارضة تحذر من التلاعب

أردوغان يقتل خصومه.. استشهاد معارض ومواطنين بأرضوم على يد أنصار رئيس تركيا

فضيحة تزوير انتخابات تركيا بالفيديو.. شرطة أردوغان تسود البطاقات داخل اللجان

فيديو.. تعزيزات أمنية مشددة حول قصر أردوغان الرئاسى بعد حالات تزوير الانتخابات

تركيا

اخبار تركيا

انتخابات تركيا

اردوغان

المعارضة التركية

انقرة




لا تفوتك
رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

رئيس الوزراء عقب لقائه على عبد العال: بيان الحكومة أمام البرلمان قبل 4 يوليو

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

الزراعة: لا زيادة فى أسعار أسمدة المحاصيل الصيفية وتوفير 970 ألف طن بالجمعيات

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

هكذا حلت أجهزة الأمن لغز مقتل أحفاد "المرسى أبو العباس" ووالدتهم فى 5 أيام.. التحريات والكاميرات أكدت عدم دخول أشخاص غريبة.. التضييق على الزوج دفعه للاعتراف بارتكاب الجريمة.. والنيابة تنتظر تقرير المعمل الجنائى

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

البرلمان يوافق على تمديد الطوارئ 3 أشهر و70 مليارا اعتمادا إضافيا.. سعد الجمال: الموافقة حماية للمواطن وليست تقييدا للحرية.. متحدث المجلس: لن تمس الحريات العامة.. ووزير المالية: 25% من موارد الدولة غير ضريبية

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

كأس العالم 2018.. هارى كين أفضل لاعب فى مباراة انجلترا ضد بنما

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

الشناوى يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية.. والحضرى يشارك بديلا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة