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الإعدام شنقًا لـ4 متهمين بقتل شخصين فى التبين

الأحد، 24 يونيو 2018 03:07 م
الإعدام شنقًا لـ4 متهمين بقتل شخصين فى التبين محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، 4 متهمين بالقتل العمد بدائرة قسم التبين بالإعدام شنقاً.
 
وكانت المحكمة فى الجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهمين لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم. 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 567 لسنة 2013 جنايات التبين، ارتكاب جرائم القتل العمد لشخصين، والشروع فى قتل آخر، وحيازة بندقية آلية وذخيرة دون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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