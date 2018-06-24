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الأتراك يدلون بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة قد تطيح بأردوغان

الأحد، 24 يونيو 2018 04:06 ص
الأتراك يدلون بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة قد تطيح بأردوغان اقتراع _ صورة أرشيفية
اسطنبول (رويترز)
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يدلى الناخبون فى تركيا بأصواتهم، اليوم الأحد، فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب إردوغان، وحزبه العدالة والتنمية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من عشر سنوات ونصف.

ويعد إردوغان أكثر الزعماء إثارة للخلاف أيضا فى تاريخ تركيا الحديث، وقام بتقديم موعد الانتخابات التى كانت ستجرى أصلا فى نوفمبر ،2019 قائلا إن السلطات الجديدة ستجعله يتمكن بشكل أفضل من معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة لتركيا بعد أن فقدت الليرة 20 فى المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام ومواجهة المتمردين الأكراد فى جنوب شرق تركيا والعراق وسوريا المجاورين.

ولكنه لم يضع فى حسبانه محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهورى العلمانى ،والذى شحذ أداؤه القوى خلال الحملة الانتخابية همم المعارضة التركية المقسمة والتى تعانى منذ فترة طويلة من انحطاط معنوياتها.

ووعد إنجه خلال كلمة أمام حشد فى اسطنبول يوم السبت حضره ما لا يقل عن مليون شخص وربما أكثر بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة توجه تركيا نحو الحكم الاستبدادى فى ظل إردوغان.

وقال "لو فاز إردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم.. وسيستمر الخوف سائدا.. إذا نجح أنجه ستكون المحاكم مستقلة" وأضاف إنه سيرفع حالة الطوارئ السائدة فى تركيا فى غضون 48 ساعة من انتخابه.

ويبدأ التصويت فى الساعة الثامنة صباحا(0500 بتوقيت جرينتش) وينتهى فى الخامسة مساء(1400 بتوقيت جرينتش). ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالى عدد سكان تركيا الذى يبلغ 81 مليون نسمة.

وتظهر استطلاعات الرأى أن إردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة ، ومن بين المرشحين الآخرين للرئاسة صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد المسجون حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب والتى ينفيها.

 

 

 


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