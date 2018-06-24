استشهاد طفلة وإصابة 3 مدنيين باعتداءات مسلحة على الأحياء السكنية بسوريا

دمشق (أ ش أ)

استشهدت طفلة وأصيب 3 مدنيين بينهم امرأة، اليوم الأحد، نتيجة استهداف التنظيمات المسلحة بالقذائف الصاروخية مدينة "السويداء" السورية وقرية "الدور" بريفها الغربى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن طفلة استشهدت متأثرة بجروح ناتجة عن شظايا قذيفة سقطت على منزل ذويها أطلقها مسلحون على قرية "الدور" بالسويداء.

وأشارت الوكالة، إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت، بعد ظهر اليوم، بعدد من القذائف الصاروخية الأحياء السكنية فى مدينة "السويداء"، ما تسبب فى إصابة 3 مدنيين بينهم امرأة، ووقوع أضرار مادية فى ممتلكات الأهالى ومنازلهم والمحال التجارية.

يذكر أنه وقعت أضرار مادية بمنازل وممتلكات المواطنين، أمس، نتيجة استهداف التنظيمات المسلحة المنتشرة فى قرى منطقة "اللجاة" فى ريف درعا الشرقي، قرى "حران ونجران وداما" فى ريف "السويداء" الشمالى الغربى بقذائف صاروخية.