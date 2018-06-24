إيطاليا تنتقد مالطا بسبب سفينة مهاجرين قبل قمة للاتحاد الأوروبى

رويترز

انتقدت إيطاليا، اليوم الأحد، مالطا بسبب رفضها استقبال السفينة لايفلاين التى ترفع علم هولندا وذلك قبل عقد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل بشأن الخلاف حول الهجرة.

وانتقد وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينلي مالطا على صفحته على فيسبوك التى نشر فيها أيضا نسخة من مذكرة رسمية من مالطا تقول إنها لن تتدخل إلا لتقديم خدمات في الطوارئ وفى حالات قليلة.

ودفعت الحكومة الشعبوية الجديدة التي تولت السلطة في إيطاليا ملف الهجرة مجددا إلى صدارة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وتعهد وزير الداخلية ماتيو سالفيني بعدم السماح بعد ذلك للسفن بإنزال المهاجرين الذين تنقذهم في بلاده.

وقال تونينلي إن لايفلاين التي تحمل على متنها أكثر من 230 مهاجرا استقرت في منطقة بحث وإنقاذ في البحر قبالة مالطا مضيفا أنه ليس هناك دولة أخرى تنسق العمليات بما يعني أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق مالطا.

وقالت مالطا من قبل إنها ليست السلطة المختصة لأن عمليات البحث والإنقاذ الأولية نفذتها ليبيا وخالفت السفينة الالتزامات التي تقضي بانصياعها للتوجيهات الليبية.

وقال تونينلي "التصرف غير الإنسانى من مالطا هو مرآة للسلوك الأوروبى".

وأصبحت إيطاليا الممر الرئيسي للمهاجرين إلى أوروبا ويقوم مئات الآلاف كل عام بقطع الرحلة الخطرة عبر البحر من شمال أفريقيا مما يؤدى لمقتل الآلاف في البحر.

وقال وزير الخارجية الإيطالى إنزو موافيرو ميلانيزي في مقابلة مع صحيفة المساجيرو اليومية اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبى كان غير فاعل بشكل خاص فيما يخص قضية الهجرة بما سمح بسيادة المصالح القومية لكل دولة.

وقال الوزير لدى سؤاله عن احتمال بحث إيطاليا خفض مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى حل إن من المبكر القول لأن محادثات ميزانية 2021-2027 ما زالت في بدايتها.

وقال "لكن الإجماع مطلوب فى هذا الأمر أيضا وإن لم نكن راضين لن نمنح موافقتنا".