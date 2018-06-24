إيداع سعاد الخولى قفص اتهام محكمة التجمع فى جلسة محاكمتها بالرشوة

وصلت منذ قليل، سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، إلي محكمة التجمع لحضور أولي جلسات محاكمتهم فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى، لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، حيث أودعت قوات الأمن المتهمين بقفص الاتهام.

تُعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.