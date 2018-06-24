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إعدام سائق بتهمة قتل نجل شقيقه بديرمواس فى المنيا

الأحد، 24 يونيو 2018 03:38 م
إعدام سائق بتهمة قتل نجل شقيقه بديرمواس فى المنيا محكمة - أرشيفية
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 قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين إشرف سامى سعد وإيهاب عادل مهنا وأمنة سر عصام سيد  ومجدى جابر بالإعدام شنقًا لسائق بتهمة قتل ابن اخيه وإصابة آخر على خلفية مشاجرة بين الطرفين عام 2015.
 
وأيدت المحكمة رأى مفتى الجمهورية بإعدام "علاء .ع .ع" 41 سنة ومقيم بمركز ديرمواس بقتل نجل شقيقه "مصطفى. ا" وإصابة شقيق المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد فى 18 أبريل عام 2015  بقرية أسمو العروس بمركز ديرمواس  على خلفية خصومة وخلافات عائلية بين الطرفين أولاد عمومة واحدة بسبب الميراث.
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات فى أبريل عام 2016 وشمل أمر الإحالة أن المتهم قام بقتل نجل عمه وإصابة الآخر وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

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