إطلاق أول تابلت مصرى "سيكو إكسبريس 3" الأربعاء المقبل بسعر 1149 جنيه

كتبت: هبة السيد

كشف محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السليكون "سيكو مصر"، عن إطلاق أول تابلت مصرى محلى الصنع الأربعاء المقبل باسم "سيكو إكسبريس 3".

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التابلت المصرى تم تصنيعه بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط، وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 45 %.

وأوضح سالم أنه تم البدء بتصنيع نحو 10 آلاف تابلت على أن يتم إطلاقه رسميا فى الأسواق فى غضون أسبوعين بسعر يصل إلى نحو 1149 جنيه.

ويدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية صناعة الإلكترونيات وتوطين المنتج المحلى حيث تسلم أول نسخة من الهاتف المصرى فى مطلع ديسمبر الماضى، وحقق الهاتف نجاحا فى السوق وتم تصديره لأسواق الإمارات وجارى التصدير للكويت وبعض الدول الإفريقية.