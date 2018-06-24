إصابة عامل ونفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق بميت غمر بالدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

اندلع حريق ببدروم منزل بقرية تابعه لمركز ميت غمر بالدقهلية ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية وإصابة مالك المنزل بحروق بالساق والذراع.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا إلى المقدم محمد الحسينى رئيس مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية "أتميدة" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق ببدروم منزل مكون من ثلاث طوابق ملك "محمد أ. ع" 35 سنة عامل ومقيم بذات القرية نجم عن ذلك إصابة مالك المنزل بحروق بالساق والذراع الأيسر بنسبة 45%، وتم نقله إلى مستشفى ميت غمر العام، ونفوق 3 رؤوس ماشية، وبسؤال مالك المنزل علل سبب الحريق بحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالبدروم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وإخطار الإدارة البيطرية لدفن الماشية النافقة بالطرق الصحية الأمنية.