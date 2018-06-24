أهم 10 بوستات.. هاشتاج "المرأة السعودية تسوق" يتصدر تريند "تويتر"

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:
1- مدون إماراتى: حسابات إلكترونية وهمية تخدم أحد الهاشتاجات لإثارة الوضع بمصر
2- خالد أبو بكر لـ"الرئيس السيسى": "مش لوحدك كلنا معاك"
3- أحمد الفيشاوي ينشر صورًا من قضاء إجازة العيد فى دهب
4- صور.. رامى جمال معلقًا على صورته مع شيرين وحسام حبيب ومحمد رحيم: صباح الفن
رامى جمال
5- داليا البحيرى تنشر صورة جديدة مع ابنتها وترحب بالصيف
6- هاشتاج "المرأة السعودية تسوق" يتصدر تريند تويتر
7. هند صبرى بعد السماح للمرأة السعودية بالقيادة: اليوم يومكم.. وروا العالم شطارتكم.
هند صبرى
8. ميدو: إنجلترا ستحاول إنهاء المجموعة فى المركز الثانى لهذه الأسباب.
ميدو
9. شيرين عبد الوهاب تهنئ أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط: اسم مصر هيفضل مرفوع
شيرين عبد الوهاب
10. أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "كلمة عادية" عبر قناتها على يوتيوب
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