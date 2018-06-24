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أهم 10 بوستات.. هاشتاج "المرأة السعودية تسوق" يتصدر تريند "تويتر"

الأحد، 24 يونيو 2018 07:18 م
أهم 10 بوستات.. هاشتاج "المرأة السعودية تسوق" يتصدر تريند "تويتر" المرأة السعودية تقود
كتبت نورهان حسن
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات، التى جاءت كالتالى:

1- مدون إماراتى: حسابات إلكترونية وهمية تخدم أحد الهاشتاجات لإثارة الوضع بمصر

بهزاد
 

 

 

 

2- خالد أبو بكر لـ"الرئيس السيسى": "مش لوحدك كلنا معاك"

خالد ابو بكلار

 

3- أحمد الفيشاوي ينشر صورًا من قضاء إجازة العيد فى دهب

أحمد الفيشاوى
 

4- صور.. رامى جمال معلقًا على صورته مع شيرين وحسام حبيب ومحمد رحيم: صباح الفن

رامى جمال
رامى جمال

 

5- داليا البحيرى تنشر صورة جديدة مع ابنتها وترحب بالصيف

داليا البحيرى
 

 

6- هاشتاج "المرأة السعودية تسوق" يتصدر تريند تويتر

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7. هند صبرى بعد السماح للمرأة السعودية بالقيادة: اليوم يومكم.. وروا العالم شطارتكم. 

 
هند صبرى
هند صبرى

8. ميدو: إنجلترا ستحاول إنهاء المجموعة فى المركز الثانى لهذه الأسباب. 

ميدو
ميدو

9. شيرين عبد الوهاب تهنئ أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط: اسم مصر هيفضل مرفوع

شيرين عبد الزهاب
شيرين عبد الوهاب

10.  أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "كلمة عادية" عبر قناتها على يوتيوب

 

 


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