5 معلومات تثبت نجاح عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. أبرزها إنهاء أخطاء الفواتير

كتبت رحمة رمضان

نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، من خلال مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع من خلال كروت الشحن فى القضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى نفس الوقت.

فيما يلى أهم المعلومات التى تؤكد نجاح هذا المشروع:

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لـ5 ملايين و700 ألف مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.