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5 معلومات تثبت نجاح عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. أبرزها إنهاء أخطاء الفواتير

السبت، 23 يونيو 2018 04:02 م
5 معلومات تثبت نجاح عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. أبرزها إنهاء أخطاء الفواتير عداد ذكى مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان
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نجحت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، من خلال مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع من خلال كروت الشحن فى القضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى نفس الوقت.

فيما يلى أهم المعلومات التى تؤكد نجاح هذا المشروع: 

1-

القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لـ5 ملايين و700 ألف مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

2-

رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92% وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

3-

ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4-

تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5-

سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

مميزات العداد مسبوق الدفع




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