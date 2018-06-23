وزير الزراعة: توفير أراضى لإقامة مزارع حيوانية للشباب

القليوبية نيفين طه

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمزارع الحيوانية، مشير إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير أراضى مملوكة لها بحق الانتفاع، تقيم عليها المؤسسة الخير مشروعات مزارع حيوانية وتقدمها للشباب بمعدل 20 رأس ماشية لكل شاب يتم تدريبهم وتشغيلهم فورا، وذلك للحد من البطالة لدى الشباب وتنمية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، أن مصر تستورد من 60-70% من استهلاكها الإنتاج الحيوانى، لذلك اولت المؤسسة اهتماما خاصا لتطوير الثروة الحيوانية، فتم التفكير بالتعاون من الشباب وبنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي للتنمية لإنشاء مزارع للثروة الحيوانية، بمعدل 10 آلاف رأس ماشية داخل كل مزرعة.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا صحفيا لمناقشة أهم القضايا الملحة في مجال الزراعة، بمرافقة الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة السمكية والحيوانية والدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير،