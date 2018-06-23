video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:08 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الزراعة: توفير أراضى لإقامة مزارع حيوانية للشباب

السبت، 23 يونيو 2018 02:12 م
وزير الزراعة: توفير أراضى لإقامة مزارع حيوانية للشباب وزير الزراعة
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالمزارع الحيوانية، مشير إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير أراضى مملوكة لها بحق الانتفاع، تقيم عليها المؤسسة الخير مشروعات مزارع حيوانية وتقدمها للشباب بمعدل 20 رأس ماشية لكل شاب يتم تدريبهم وتشغيلهم فورا، وذلك للحد من البطالة لدى الشباب وتنمية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر.

 

 ومن جانبه، أشار الدكتور محمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، أن مصر تستورد  من 60-70% من استهلاكها الإنتاج الحيوانى، لذلك اولت المؤسسة اهتماما خاصا لتطوير الثروة الحيوانية، فتم التفكير بالتعاون من الشباب وبنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي للتنمية لإنشاء مزارع للثروة الحيوانية، بمعدل 10 آلاف رأس ماشية داخل كل مزرعة.

 

جاء ذلك خلال عقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤتمرا صحفيا لمناقشة أهم القضايا الملحة في مجال الزراعة، بمرافقة الدكتورة منى محرز نائب الوزير  لشئون الثروة السمكية والحيوانية والدكتور خالد الحسني رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور محمود قنديل العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير،

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الزراعة: التعدى على 1800 فدان خاصة بالبحوث الزراعية بالقليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبيه

وزير الزراعه

مشروعات

انتاج حيوانى

ثروه سمكيه




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة