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وزير التموين يبحث اليوم مع مديرى المديريات أزمة الحذف العشوائى للبطاقات

السبت، 23 يونيو 2018 09:42 ص
وزير التموين يبحث اليوم مع مديرى المديريات أزمة الحذف العشوائى للبطاقات الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب إبراهيم سالم
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أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، سيلتقى مديرى المديريات، صباح اليوم السبت، لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تواجه منظومة التموين، ومنها تجاوزات المخابز والتأمين، ومناقشة الزيادة بالحصص لتلك المخابز المخالفة للتأمين.

وأضاف "كامل" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم أيضا مناقشة التقارير الدورية المقرر رفعها للوزير، بشأن المدخلات والمنصرف بالنسبة للمديريات المختلفة، والتطرق إلى المشاكل الخاصة ببطاقات التموين والحذف العشوائي الذى تم مؤخرا، وأيضا مناقشة تطوير مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وكيل تموين الجيزة، أنه من المقرر أيضا مناقشة ضبط أسواق بيع البوتاجاز وتطبيق الأسعار التي أعلنتها وزارة البترول الأسبوع الماضى، وتكثيف عملية المراقبة عليها في المستودعات، إلى جانب تنظيم الحملات المستمرة على محطات تموين الوقود.

واستطرد: أنه سيتم التطرق إلى مناقشة مشاكل بقالين التموين و "جمعيتي" خاصة بعد زيادة أسعار المواد البترولية الخاصة بنقل المواد التموينية لبقالي التموين بالمحافظات المختلفة، ومطالباتهم بزيادة هامش الربح لهم، وأخيرا رصد ومواجهة ارتفاع الأسعار فى الأسواق والعمل على زيادة المعروض في المجمعات.


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