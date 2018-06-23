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وزير الإعلام اليمنى يثمن جهود المملكة فى دعم اليمن

السبت، 23 يونيو 2018 02:17 م
وزير الإعلام اليمنى يثمن جهود المملكة فى دعم اليمن جانب من اجتماع جدة
إيمان حنا
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ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جهودَ المملكة العربية السعودية في دعم اليمن على جميع المستويات.

 

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات وزراء إعلام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقصر المؤتمرات في جدة برئاسة وزير الإعلام د. عواد العواد، وبمشاركة وزراء إعلام دول التحالف ومثل مصر فى الاجتماع مكرم محمد أحمد .

 

ويهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف وتقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن، إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.

 

ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة وحساسة فيما يخص الشأن اليمني تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدما عسكريا وانتصارات متوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات، وخصوصاً في الحديدة وصعدة ونهم في ظل اندحار 


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جدة

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