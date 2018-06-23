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وزارة البيئة تفتتح البرنامج التدربيى لدمج مفاهيم التنوع البيولوجى فى الصحافة

السبت، 23 يونيو 2018 09:46 ص
وزارة البيئة تفتتح البرنامج التدربيى لدمج مفاهيم التنوع البيولوجى فى الصحافة مؤتمر وزارة البيئة
كتبت آية دعبس
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افتتح، اليوم، البرنامج التدريبى الخاص بالإعلاميين المتخصصين  فى العمل البيئى بهدف دمج مفاهيم  التنوع البيولوجي  فى الصحافة المصرية و الذى يعقد فى الفترة من 22 الى 26 يونيه الحالى بحضور قيادات الوزارة المعنية، وعدد من الإعلاميين المختصين فى العمل البيئى، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر، حيث جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة، وجمعية كتاب البيئة والتنمية.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا البرنامج التدربيى ياتى استمرارا لاستعدادات وزارة البيئة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لإتفاقية التنوع البيولوجي الرابع عشر خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
 
ويتضمن البرنامج  توضيح مفهوم التنوع البيولوجي في مصر و دور محميات البحر الأحمر بشكل خاص فى الحفاظ على الثروات الطبيعية بالإضافة إلى عرض أهمية المحميات الطبيعية كركيزة للسياحة البيئية في مصر من خلال تنظيم زيارة حقلية بحرية الي جزيرة الجفتون للتعرف على التنوع البيولوجي  لتلك المحمية كنموذج لمحميات بالبحر الاحمر
 
ويشمل البرنامح عرض دور الصحافة البيئية فى إدماج مفاهيم حماية و صون التنوع البيولوجي فى حياة المواطنين و أهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية الموجودة داخل محميات مصر الطبيعية  للحفاظ على التنوع البيولوجي، الى جانب  جهود وزارة البيئة في استضافة مؤتمر اتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي و أهميته لمصر و دوره فى ادماج قضايا التنوع  في القطاعات  التنموية فى مصر والعالم.
 
كما يشمل  البرنامج العمل على  الخروج بعدد من  التوصيات  لوضع أطر التعاون بين الوزارة و الجهات الإعلامية لوضع خطة للترويج لمؤتمر الأطراف الرابع عشر.
 
جديرا بالذكر، أن جمعية كتاب البيئة و التنمية انشئت منذ ما يقرب من 24  عاما بهدف المساهمة فى حماية البيئة  فى مصر بدمج قضايا البيئة فى حياة المواطنين من خلال تنظيم  الحملات الإعلامية للحد من التلوث و نشر الوعى البيئى  علاوة على حشد الرأى العام للتصدي للأزمات البيئية.
 
وقد تم توقيع البروتوكول  بين الجمعية و وزارة البيئة خلال شهر يناير 2018  الماضى.
 
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