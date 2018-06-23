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نائب محافظ القاهرة: نشرنا بالمواقف أرقام تليفونات لتلقى شكاوى تعريفة الركوب

السبت، 23 يونيو 2018 12:00 ص
نائب محافظ القاهرة: نشرنا بالمواقف أرقام تليفونات لتلقى شكاوى تعريفة الركوب ديوان عام محافظة القاهرة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، ان المحافظة انتهت من وضع لافتات بكل مواقف السيرفيس والأقاليم، بها أرقام خاصة بتلقى شكاوى المواطنين حول زيادة تعريفة الأجرة من السائقين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعليق لافتات تضم كشفا بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظة بعد رفع أسعار الوقود، للعمل على إلزام السائقين بها، مشيرا إلى المحافظة خصصت "خط ساخن"، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بزيادة التعريفة، وهو رقم 136، كما تم تخصيص رقمين على الأرضي وهما غرفة عمليات المحافظة 23912136- 23907147.

وقال عبد التواب أنه تأكد بنفسه من تعليق التعريفة الجديدة في كل المواقف ووضع رقم التليفون الخاص بتلقي الشكاوى  في مكان واضح للمواطنين  للحول دون استغلالهم، مؤكدا على تشديد الرقابة والمتابعة خاصة فى أيام العطلات والأجازات الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 


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