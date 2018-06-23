مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تتهم دمشق بخرق الهدنة فى جنوب غرب سوريا

نيويورك أ ش أ

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، الحكومة السورية بخرق الهدنة فى منطقة خفض التصعيد جنوب غربى سوريا.

وجاء فى بيان نشر على موقع بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الجمعة ، أن "النظام السورى كثف العمليات العسكرية داخل منطقة خفض التصعيد جنوب غربى سوريا ، والتى إتفق عليها الأردن وروسيا والولايات المتحدة".

واعتبرت واشنطن أن هذا التصعيد ينتهك بشكل سافر إتفاق خفض التصعيد فى الجنوب الغربى ويهدد بتوسيع النزاع وزيادة تهجير المدنيين.

وقالت هايلى فى البيان "يجب وقف إنتهاكات النظام السورى للهدنة فى جنوب غربى سوريا ، ونحن نتوقع من روسيا أن تقوم بدورها لتعزيز واحترام الهدنة التى ساعدت فى إقامتها ، وإستخدام نفوذها لإيقاف إنتهاكات النظام السورى وأى خطوات لاحقة تزعزع الإستقرار فى الجنوب الغربى وكل أنحاء سوريا ، وإن روسيا ستتحمل المسؤولية عن أى تصعيد لاحق فى سوريا".

جدير بالذكر أن منطقة خفض التصعيد فى جنوب غرب سوريا أقيمت العام الماضى باتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.