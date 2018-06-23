video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 05:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مفوضية اللاجئين تطالب الدول الأوروبية بالتضامن فى التعامل مع قضية المهاجرين

السبت، 23 يونيو 2018 04:14 م
مفوضية اللاجئين تطالب الدول الأوروبية بالتضامن فى التعامل مع قضية المهاجرين مهاجرين ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

طالب المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة فليبو جراندى الدول الأوروبية بالتضامن وعدم إحالة المسؤولية إلى الغير فى قضية المهاجرين واللاجئين.

وأكد جراندى - فى بيان اليوم السبت، أن أوروبا لم تعد فى قلب أزمة الهجرة أو اللجوء، خاصة وأن أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط وصلت إلى مستويات ما قبل عام 2014، كما أنها تنخفض نحو متوسطاتها التاريخية على المدى الطويل.

ودعا المفوض - فى بيانه - الدول الأوروبية إلى انتهاز هذه الفرصة وإيجاد نهج جديد وموحد يلبى الاحتياجات المشتركة لجميع البلدان حتى تتمكن من إدارة حدودها وسياسات هجرتها وبطريقة تدعم معايير اللجوء الأوروبية والدولية فى ذات الوقت، مبينا أن هذا الأمر قابل للتحقيق لكن التلاحم والوحدة غائبتان عن أوروبا المنقسمة حول اللجوء وكيفية حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد والصراعات والحرب.

وأوضح جراندى أن هذا الانقسام كان واضحا فى الحادث الأخير برفض رسو السفينة اكواريوس التى كانت تحمل على متنها أكثر من 600 مهاجر تم إنقاذهم فى البحر وظلوا فى عرض البحر لمدة أسبوع حتى وافقت اسبانيا على استقبال السفينة، منوها إلى أن مثل هذه الأحداث تضع الحياة والمعايير الدولية للإنقاذ فى البحر فى خطر ويجب ألا تحدث.

وأكد أن هناك حاجة إلى مساعدة البلدان والمجتمعات المضيفة للاجئين وأماكن إعادة التوطين التى توفر مسارات قانونية للاجئين المستضعفين للانتقال إلى بلدان جديدة، والاستجابة للتحدى العالمى المشترك ومعالجة الظروف التى تدفع اللاجئين إلى رحلات خطرة إلى أوروبا وأماكن أخرى.

وأشار المفوض السامى لشئون اللاجئين إلى أن المفوضية مستعدة للعمل مع الدول الأوروبية فى تطوير طريقة للمضى قدما بواقعية وبالاستناد إلى المبادئ وتجنب الميل نحو إحالة المسؤولية إلى الغير وغيره من الإجراءات التى تضر باللاجئين من جهة وبأوروبا نفسها من جهة أخرى، مؤكدا ضرورة إزالة الشك حول صدق الأسباب التى تدفع الأشخاص إلى الفرار، مع مراعاة عودة أولئك الذين ليسوا لاجئين أو يحق لهم البقاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية اللاجئين تعرب عن صدمتها إزاء غرق 220 شخصا حاولوا عبور المتوسط

مفوضية اللاجئين: 250 ألف لاجئ سورى بالعراق 97% منهم بإقليم كردستان

مفوضية اللاجئين: 67 مليون لاجىء ومشرد حول العالم منهم 44 مليون بالشرق الأوسط

مفوضيه اللاجئين

الامم المتحده

المهاجرين

اللاجئين

اوروبا




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة