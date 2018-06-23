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محافظة القاهرة تحذر من تحويل الشقق السكنية لتجارية: نقطع عنها المرافق فورا

السبت، 23 يونيو 2018 12:50 م
محافظة القاهرة تحذر من تحويل الشقق السكنية لتجارية: نقطع عنها المرافق فورا عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب ماجد تمراز
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حذر العميد أحمد أنور، رئيس حي غرب مدينة نصر، من تحويل أى وحدة سكنية من سكنى إلى تجارية بأى شكل من الأشكال، والالتزام بطبيعة استخدام الوحدات السكنية، وعدم الشروع في تعديل استخدامها إلا بعد موافقات الحي، وأخذ تصاريح منه حال تحويل النشاط.

وقال رئيس الحى، إنه حال مخالفة التعليمات وتحويل الوحدة من سكنى لتجارى، سيتم قطع المرافق وفسخ التعاقد على الوحدات السكنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة الخاصة بهذا الشأن، خاصة بعد تكرار هذه المخالفات في عدد من الأحياء، بالمخالفة للقانون.

وفي إطار هذه التحذيرات، راجعت أجهزة الحي، الشقق السكنية بالبلوك 56 شارع الخليفة الظافر، حيث سبق وتم رصد وإيقاف محاولات تحويلها من سكني إلى تجاري، وتم رصد أعمال مخالفة مستحدثة، وتم إيقافها فورًا.

 

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