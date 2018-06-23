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ماكرون يؤيد فرض عقوبات مالية على الدول الأوروبية التى ترفض استقبال مهاجرين

السبت، 23 يونيو 2018 06:59 م
ماكرون يؤيد فرض عقوبات مالية على الدول الأوروبية التى ترفض استقبال مهاجرين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ف ب)
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 أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون السبت، عن تأييده لفرض عقوبات مالية على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى ترفض استقبال مهاجرين.

وصرح ماكرون فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز فى باريس أنه "لم يعد من المقبول أن تكون هناك دول تستفيد إلى حد كبير من التكافل الأوروبى وتشهر أنانيتها القومية عندما يتعلق الأمر بموضوع الهجرة".

وأوضح ماكرون "أؤيد أن يتم فرض عقوبات فى حال عدم التضامن، وأن يتم فرض شروط حول هذا الموضوع لتمويل مساعدات هيكلية"، مضيفا "أؤيد وجود آليات تأخذ ذلك فى الاعتبار وهو نقاش سيتم فى الوقت المناسب".

وكان ماكرون وسانشيز أعربا عن تأييدهما لبناء مراكز استقبال مغلقة فى دول الوصول الأوروبية لدراسة الحالات ومنح اللجوء للذين يستحقونه وإمكان إعادة الآخرين إلى مسقط رأسهم.

وحاليا ليس هناك أى مراكز مغلقة تقريبا يتم فيها درس ملفات المهاجرين فى أوروبا باستثناء حالات نادرة فى اليونان وإيطاليا تشرف عليها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

وأوضح ماكرون "نحن نؤيد تشييد مراكز مغلقة بموجب شروط مفوضية اللاجئين بمجرد وصول المهاجرين إلى أوروبا، وتكافل مالى فورى وتول سريع للملفات وتضامن أوروبى بحيث تتولى كل دولة بشكل منظم الأشخاص الذين يمنحون الحق باللجوء".

وتابع ماكرون "إنه حل يتم بالتعاون ويحترم القانون وعلينا احترام مبادئنا وعدم الإنجراف نحو التطرف".

             

 


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