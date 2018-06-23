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ليلة تاريخية.. السعوديات خلف مقود السيارة للمرة الأولى فى تاريخ المملكة

السبت، 23 يونيو 2018 11:24 م
ليلة تاريخية.. السعوديات خلف مقود السيارة للمرة الأولى فى تاريخ المملكة قيادة السيارات
كتب محسن البديوى
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بدأ منذ قليل، تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وممارسة حق قيادة المركبات، حيث نص الأمر الملكى على بدء التطبيق بتاريخ 24 يونيو.

وانتشرت الكثير من اللافتات المرورية في شوارع السعودية وخاصة العاصمة الرياض لحث النساء على توخي الحذر والالتزام بالقواعد المرورية للحفاظ على سلامتهن.

 

وعرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد فعاليات توعية السيدات السعوديات للتعرف على أساسيات القيادة وقواعد الأمن والسلامة، التي أقيمت في أربع مدن رئيسية على رأسها الرياض .

 

يذكر أنه تم السماح للسيدات في السعودية بقيادة السيارات، وهو الحدث الذى انتظره المجتمع السعودى بعد طول انتظار، وتم تكثيف الفعاليات التوعوية بشأن القيادة الآمنة، ومنها فعالية "توكلى وانطلقى".

 

 


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السعوديه

قياده النساء للسيارات

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