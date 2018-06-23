"لوكهيد مارتن" الأمريكية تقرر انتاج مقاتلات إف 16 للبحرين

واشنطن (أ ف ب)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن مجموعة لوكهيد مارتن الاميركية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها فازت بعقد بـ1,12 مليار دولار لإنتاج مقاتلات اف 16 للبحرين.

والعقد الذى تم الاعلان عن خطوطه العريضة فى نوفمبر يتعلق بإنتاج 16 مقاتلة طراز اف 16 بلوك 70، وسيتم تسليم المقاتلات فى 30 سبتمبر 2023 استنادا الى البنتاجون.

وستُبنى الطائرات فى غرينفيل (ساوث كارولاينا، جنوب شرق) وفورت وورث (تكساس، غرب)، وبذلك ستصبح البحرين واحدة من اوائل الدول الخليجية التى تملك هذا الجيل من المقاتلات.