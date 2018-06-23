video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 04:34 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

"لوكهيد مارتن" الأمريكية تقرر انتاج مقاتلات إف 16 للبحرين

السبت، 23 يونيو 2018 04:09 ص
"لوكهيد مارتن" الأمريكية تقرر انتاج مقاتلات إف 16 للبحرين مقاتلة اف 16
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن مجموعة لوكهيد مارتن الاميركية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها فازت بعقد بـ1,12 مليار دولار لإنتاج مقاتلات اف 16 للبحرين.

والعقد الذى تم الاعلان عن خطوطه العريضة فى نوفمبر يتعلق بإنتاج 16 مقاتلة طراز اف 16 بلوك 70، وسيتم تسليم المقاتلات فى 30 سبتمبر 2023 استنادا الى البنتاجون.

وستُبنى الطائرات فى غرينفيل (ساوث كارولاينا، جنوب شرق) وفورت وورث (تكساس، غرب)، وبذلك ستصبح البحرين واحدة من اوائل الدول الخليجية التى تملك هذا الجيل من المقاتلات.

 

 


إضافة تعليق

لوكهيد مارتن الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

انتاج مقاتلات إف 16

البحرين




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة