فيديو.. مصر تحقق 1.2 مليار دولار فائض تجارى مع 16 دولة خلال 3 أشهر

كتبت- هبة حسام

بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري 25.088 مليار دولار، منها 5.615 مليار دولار تبادلًا تجاريًا مع الدول العربية "2.456 مليار دولار صادرات، و 3.159 مليار دولار واردات".

واستحوذت صادرات مصر للدول العربية على 34.2% من جملة صادراتها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 7.192 مليار دولار، بينما استحوذت الواردات من الدول العربية على 17.7% من إجمالي واردات مصر البالغة 17.896 مليار دولار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حققت مصر فائضًا تجاريًا لصالحها مع 16 دولة عربية بإجمالي تجاوزت قيمته 1.285 مليار دولار.