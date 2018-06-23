عالمياً.. القمح يفقد 10% من سعره والذرة 14% والصويا 17%

كتب محمود الضبع

أغلق مؤشر سعر القمح فى الجلسة الأخيرة ببورصة شيكاغو السلعية عند مستوى 499.25 سنت بمقدار تغير 9.75 سنت عن الجلسه السابقة.

وقامت المحافظ الكبيرة بشراء يقرب من 4000 عقد قمح حيث اصبح لديهم ما يقرب من +10135 عقد شراء. وتشير خرائط الطقس إلى استمراره حار جاف لمدة 6 إلى 10 أيام قادمة.

واستطاع القمح أن يغلق صعوداً فى ظل المشتريات الكثيرة من جانب المحافظ الكبيرة والتجار بعد أن هبط القمح إلى مستوى 467 سنتا ورفع نحو 30 سنتا عن هذا المستوى بعد أقل من 48 ساعة.

وقال تقرير أسواق فاينانشيال، إنه فى ظل التخوفات الكبيرة على المخزونات العالمية للموسم الجديد وفى ظل الطقس السيئ الذى ما زال يحيط بالقمح سواء فى الولايات المتحده أو روسيا وأوكرانيا وأستراليا و بالرغم من أن القمح على بعد نحو 60 سنتا الآن عن أعلى سعر سجلة هذا الشهر 554 سنتا، إلا أنه ما زال الأفضل بين باقى المحاصيل والأقل ضراراً فهو الآن فاقد نحو 10% من سعره خلال هذا الشهر مقابل الذرة 14% و البذرة 17% .

تقرير المبيعات الأسبوعى الذى صدر اليوم، أظهر مبيعات الأسبوع الماضى بنحو 461.6 ألف طن، وقد كانت التقديرات ما بين 250 : 500 ألف طن، وهذا أضل حالا من الأسبوع الأسبق "302 ألف طن فقط" أى بزيادة تقارب 50% .