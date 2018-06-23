صور.. مظاهرة فى رام الله للمطالبة برفع عقوبات الحكومة الفلسطينية عن قطاع غزة

أ ف ب

تجمع نحو 500 متظاهر، السبت، فى رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة برفع العقوبات التى تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بحسب مراسل وكالة فرانس برس، ولم تستخدم قوات الأمن الفلسطينية القوة خلافا لما حصل فى 13 يونيو، حين فرقت مئات المتظاهرين فى رام الله مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وكبادرة حسن نية، وزع الشرطيون أعلامًا فلسطينية على المتظاهرين، وردد المتظاهرون متوجهين إلى السلطة الفلسطينية هتافات "ارفعوا العقوبات" عن سكان غزة، خلال هذه التظاهرة التى نظمها تجمع قوى سياسية من المعارضة ومنظمات أهلية، فيما يخضع قطاع غزة الذى يعد مليونى نسمة لحصار مشدد تفرضه إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات، كما يعانى من جراء الحروب والفقر والبطالة ونقص المياه والكهرباء.



أعلام فلسطين فى مظاهرة برام الله



مظاهرات فلسطينية تضامنا مع قطاع غزة



مظاهرات ضد العقوبات المفروضة على غزة



متظاهرون يعترضون على اجراءات الحكومة الفلسطينية ضد غزة



احتجاجات فلسطينية تضامنا مع قطاع غزة



مسيرة فى رام الله للتضامن مع قطاع غزة



لافتات تضامنية مع قطاع غزة



مسيرة فى رام الله تطالب برفع العقوبات عن غزة



مظاهرات ضد اجراءات حكومة فلسطين ضد غزة



مسيرة بأعلام فلسطين فى رام الله للتضامن مع غزة