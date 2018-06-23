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شركة ملابس أمريكية تنتج معطفا للرد على معطف ميلانيا ترامب المثير للجدل

السبت، 23 يونيو 2018 10:20 م
شركة ملابس أمريكية تنتج معطفا للرد على معطف ميلانيا ترامب المثير للجدل معطف ميلانيا ترامب المثير للجدل
رويترز
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وجهت شركة ملابس أمريكية ضربة لسيدة أمريكا الأولى بإنتاج معاطف تحمل عبارة "أنا مهتمة حقا، أليس كذلك؟"، ردًا على ارتداء ميلانيا ترامب، معطفًا مكتوبًا عليه "أنا غير مهتمة حقًا، أليس كذلك؟"، خلال زيارة للأطفال المهاجرين المنفصلين عن آبائهم.

وقالت إيما ماكلروى الرئيسة التنفيذية لشركة ويلدفانج للملابس فى بورتلاند بولاية أوريجون، إن جميع عائدات المعاطف، التى يباع الواحد منها مقابل 98 دولارا، ستمنح إلى جماعة تدافع عن اللاجئين والمهاجرين فى تكساس.

وطغت مسألة ارتداء المعطف على زيارة ميلانيا، يوم الخميس، لمركز فى تكساس لإيواء الأطفال المهاجرين، وأثار معطفها عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى، فيما قالت متحدثة باسمها، إن المعطف لا يحمل أى رسالة خفية، بينما كتب ترامب، تغريدة، يقول فيها إن "الكلام المكتوب على المعطف يشير إلى الأخبار الكاذبة".

 


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