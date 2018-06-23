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شاهد في دقيقة.. روسيا تزود مصر بقمر صناعي يتفوق على أقرانه

السبت، 23 يونيو 2018 04:59 م
شاهد في دقيقة.. روسيا تزود مصر بقمر صناعي يتفوق على أقرانه روسيا تزود مصر بقمر صناعي
إعداد- محمد فزاع
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أعلن مصدر في مطار "بايكونور" الفضائي، أنه من المقرر تنفيذ الإطلاق التجاري للصاروخ "سويوز-2-1ب"، ليحمل القمر الاصطناعي المصري EgyptSat-A إلى المدار في نهاية العام الجاري.

ومن مواصفات القمر الصناعي المصري:

تبلغ تكلفة القمر المصري الجديد 100 مليون دولار

تم صنعه من مجموعة كبيرة من أفضل المصممين الروس في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية

يتمتع القمر المصري بخصائص تفوق الأقمار الصناعية الأخرى

تم تزويده بأحدث الأنظمة البصرية وأجهزة المراقبة وخلايا شمسية فعالة

يستطيع رصد الحدود المصرية من جميع الاتجاهات وتصوير الجغرافيا المصرية بجودة عالية

سيساعد مصر أيضا في الكشف عن الثروات المعدنية وتنمية المناطق الزراعية

سيكشف القمر "إيجيبت سات – A" مصر 3 مرات يوميا للمساعدة في خدمة القطاعات المختلفة

سينطلق القمر في الأشهر الأخيرة من 2018 أو مطلع 2019

 

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true


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روسيا

مصر

قمر صناعي




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