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سقوط 8 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 23 يونيو 2018 10:42 ص
سقوط 8 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حبس متهمة - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 8 متهمين  بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة والاستروكس والبانجو بقصد  الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "سليمان.ص.س"54 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته 25 قطعة كبيرة الحجم من حشيش وزنت حوالى 1.250 كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.س"43 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 10 جرام والمتهم "عبداللة .م.ال"24 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته 60 لفافة من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 180 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط المتهم "شادى .ع.ي"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته 228 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبداللة.ز.ش"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته 130 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "فاروق.ع.ف"19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته 5 لفافات من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 25 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.م.ع"27 عاما عاطل ومقيم منشية الشهداء بحوزته 3 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 500 جرام والمتهم "محمود.ر.ع"29 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته 9 قطع حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.  

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 


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