سانا: الجيش السورى يواصل تقدمه فى ريف درعا الشرقى

دمشق (أ ش أ)

واصلت قوات الجيش السورى، اليوم السبت، تقدمها فى منطقة اللجاة على الحدود الإدارية بين محافظتى درعا والسويداء بعد اشتباكات مع المسلحين .

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين على محور قرى (الشومرة) و(المدورة) و(العلالى) فى منطقة اللجاة بريف درعا الشرقى"، مشيرة إلى أن القوات تقدمت على هذا المحور بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم وسط حالة من الانهيار فى صفوفهم.

وكانت وحدات من الجيش قد سيطرت، أمس، على قرية (دير داما) و(مزرعة البستان) وسط اللجاة فى أقصى الريف الشمالى الغربى لمحافظة السويداء بعد تدمير آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

ووفقا لوكالة، تتخذ التنظيمات الارهابية من منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتى درعا والسويداء أوكارا لها ومنطلقا لشن الهجمات على الاهالى وتهريب المرتزقة والأسلحة إلى البادية الشرقية والشمالية الشرقية فى محافظة السويداء.