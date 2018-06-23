رئيس حى دار السلام يتفقد مستودع الجزيرة لمتابعة ضخ أسطوانات الغاز

كتب ماجد تمراز

أجرى اللواء جمال العربي، رئيس حي دار السلام، جولة تفقدية بمستودع أنابيب الجزيرة، لمتابعة ضخ أسطوانات الغاز به ومتابعة بيعها للمواطنين بالأسعار التى أقرتها وزارة التموين، كما تابع تعريفة الركوب الجديدة بموقف سرفيس الجزيرة، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين.

وطالب رئيس الحى القائمين على العامل بالمستودع بتوفير أسطوانات الغاز طوال فترة عمل المستودع، والالتزام بسعرها الذى حددته الوزارة، كما شدد خلال متابعته لموقف السرفيس بالجزيرة، على السائقين والمسئولين، بعدم استغلال المواطنين، ورفع الأسعار عليهم، موجهًا شرطتي مرافق ومباحث الحي، بشن حملات مفاجئة للتأكد من الالتزام بذلك.

كانت محافظة القاهرة، قد أقرت زيادة تتراوح حسب المسافة بالكيلو من 15 – 20%، في تعريفة ركوب مواقف السرفيس والأقاليم، وزادت في أتوبيسات النقل العام حسب المسافة أيضًا من 3 إلى 5 جنيهات، وبالنسبة للتاكسي الأبيض، تم حساب فتحة العداد بـ 6 جنيهات.