رئيس الوزراء يسجل كلمة فى دفتر زوار المتحف المصرى الكبير

كتبت هند مختار

سجل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة فى دفتر الزوار للمتحف المصرى الكبير .

كان رئيس الوزراء عقب انتهائه من تفقد أعمال تطوير هضبة أهرامات الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المتحف المصرى الكبير، واستمع لشرح تفصيلى من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار حول العمال التى تتم بالمتحف.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لشرح تفصيلى من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة أهرامات الجيزة .

وقال وزير الآثار في شرحه لرئيس الوزراء، أنه سيكون هناك وحدة تذاكر مخصصة لذوى الإحتياجات الخاصة بالمدخل الجديد للأهرامات ، بجانب 4 وحدات تذاكر ستخصص للمصريين .