video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 10:43 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتعهد بدعم عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية

السبت، 23 يونيو 2018 09:07 ص
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتعهد بدعم عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية زعيم كوريا الشمالية مع توماس باخ
لوزان(أ ش أ)
إضافة تعليق

تعهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بدعم عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية ومشاركة كوريا الشمالية فى الألعاب الأولمبية.

وقال باخ - فى كلمة خلال فعالية للاحتفال باليوم الأوليمبى بمدينة "لوزان" السويسرية - أن سير اللاعبين من الكوريتين تحت راية واحدة خلال مراسم افتتاح أولمبياد "بيونج تشانج" هذا العام كان أحد الأمثلة على مساعدة دورة الألعاب الشتوية فى تقارب البلدين.

وأضاف باخ - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستواصل دعمها لعملية السلام وبذل ما فى وسعها لدعم مشاركة كوريا الشمالية فى أولمبياد طوكيو لعام 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التى ستعقد فى العاصمة الصينية بكين.

وفى خطوة نادرة، دعت اللجنة الأولمبية الدولية مسئولين من اللجنة الأولمبية فى كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية واليابان والصين لحضور فعالية هذا العام التى عقدت أمس فى مقر اللجنة بلوزان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد قمة ترامب.. زعيم كوريا الشمالية يواصل الانفتاح على العالم.. كيم يجرى خامس جولة فى أقل من 3 أشهر.. زيارة ثالثة لبكين لتأكيد النوايا الحسنة.. وتقارير: مغادرة القوات الأمريكية شبه الجزيرة الكورية انتصارا للصين

الرئيس الصينى: السلام والاستقرار سيعمان شبه الجزيرة الكورية

كيم يتعهد بنزع كامل للأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية

توماس باخ

شبه الجزيره الكوريه

كوريا الشماليه

اللجنه الاولمبيه الدوليه




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة