رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتعهد بدعم عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية

لوزان(أ ش أ)

تعهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ بدعم عملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية ومشاركة كوريا الشمالية فى الألعاب الأولمبية.

وقال باخ - فى كلمة خلال فعالية للاحتفال باليوم الأوليمبى بمدينة "لوزان" السويسرية - أن سير اللاعبين من الكوريتين تحت راية واحدة خلال مراسم افتتاح أولمبياد "بيونج تشانج" هذا العام كان أحد الأمثلة على مساعدة دورة الألعاب الشتوية فى تقارب البلدين.

وأضاف باخ - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستواصل دعمها لعملية السلام وبذل ما فى وسعها لدعم مشاركة كوريا الشمالية فى أولمبياد طوكيو لعام 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التى ستعقد فى العاصمة الصينية بكين.

وفى خطوة نادرة، دعت اللجنة الأولمبية الدولية مسئولين من اللجنة الأولمبية فى كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية واليابان والصين لحضور فعالية هذا العام التى عقدت أمس فى مقر اللجنة بلوزان.