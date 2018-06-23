حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 23-6-2018

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 23-6-2018، حيث شهد تحقيق مصر 1.2 مليار دولار فائض تجارى مع 16 دولة خلال 3 اشهر، علاوة على عبور 374 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن، وفيما يلى أهم الأخبار الأقتصادية على مدار اليوم..
مصر تحقق 1.2 مليار دولار فائض تجارى مع 16 دولة خلال 3 أشهر
بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري 25.088 مليار دولار، منها 5.615 مليار دولار تبادلًا تجاريًا مع الدول العربية "2.456 مليار دولار صادرات، و 3.159 مليار دولار واردات".
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 7 أيام الماضية من الجمعة الماضية، وحتى الخميس ، عبور 374 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن.
البترول: تطبيق منظومة الكارت الذكى للوقود قبل اكتمالها يؤدى لظهور سوق سوداء
هل تدفع زيادة الواردات وزارة التجارة لاتخاذ قرارات جديدة بشأن الاستيراد؟
تزامنا مع ارتفاع واردات مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجارى 2018 لتسجل زيادة بنسبة 21.8 % لتبلغ 20.71 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يلتهم الزيادة المحققة فى الصادرات، الأمر الذى يجعل سؤالا يطرح نفسه عن إمكانية فرض قيود جديدة على الواردات خاصة للسلع ذات البدائل المحلية، للحد من العجز فى الميزان التجارى وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية.
الإحصاء: ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى من 549 لـ 779 جنيها بالقطاع الخاص
أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى بكل من القطاع الخاص والقطاع العام/ الأعمال خلال الفترة من 2015- 2017.
هل تثبيت سعر المازوت يعجل بإعادة تشغيل الشركة القومية للأسمنت؟
ثبتت وزارة البترول أسعار المازوت دون زيادة عند سعر 3500 جنيه للطن، وهذا السعر يمثل طوق نجاة للشركة القومية للأسمنت المتوقفة منذ 6 نوفمبر العام الماضى عن العمل بسبب عيوب فنية فى أحد الافران وبسبب ارتفاع مديونية شركة الغاز والتى لامست حاجز ال 3 مليارات جنيه.
وفى الوقت الذى أعد فيه عدد من قيادات الشركة ونقابة البناء والأخشاب دراسة لتشغيل الشركة بالمازوت وبما يضمن لها تحقيق ارباح سنوية تلامس ال 750 مليون جنيه، إلا أن إدارة الشركة خشيت من ذلك متعللة باحتمال زيادة اسعار المازوت وهو ما لم يتم.
دول أوبك وشريكاتها أقرت زيادة في إنتاج النفط الخام
أقرّت دول منظمة اوبك وشريكاتها غير الأعضاء السبت كما هو مقرر مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق، بحسب ما أعلن وزير النفط الأنجولي في أعقاب اجتماع فيينا.
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