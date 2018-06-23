حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 23-6-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 23-6-2018، حيث شهد تحقيق مصر 1.2 مليار دولار فائض تجارى مع 16 دولة خلال 3 اشهر، علاوة على عبور 374 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن، وفيما يلى أهم الأخبار الأقتصادية على مدار اليوم..





مصر تحقق 1.2 مليار دولار فائض تجارى مع 16 دولة خلال 3 أشهر





بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري 25.088 مليار دولار، منها 5.615 مليار دولار تبادلًا تجاريًا مع الدول العربية "2.456 مليار دولار صادرات، و 3.159 مليار دولار واردات".

واستحوذت صادرات مصر للدول العربية على 34.2% من جملة صادراتها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 7.192 مليار دولار، بينما استحوذت الواردات من الدول العربية على 17.7% من إجمالي واردات مصر البالغة 17.896 مليار دولار.

مميش: عبور 374 سفينة قناة السويس بحمولة 23.4 مليون طن فى 7 أيام





قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 7 أيام الماضية من الجمعة الماضية، وحتى الخميس ، عبور 374 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن.





البترول: تطبيق منظومة الكارت الذكى للوقود قبل اكتمالها يؤدى لظهور سوق سوداء

قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن منظومة الكارت الذكى لم تشتمل على العديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، والتى لم يتم حصرها حتى الآن، قائلا: "فى حال بدء تطبيق المنظومة بدون وجود حصر كامل لهذه الأنشطة سيؤدى ذلك لخلق سوق سوداء يباع فيها البنزين أو السولار بسعرين.

وقال "عبد العزيز"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم تغطية الثغرات التى مازالت بها مشاكل سيؤدى أيضا لعدم وجود استمراراية أو استدامة لمنظومة الكارت ولن يتحقق الهدف بنهاية الأمر، مضيفا: حتى تتحقق قيمة مضافة من تطبيق منظومة الكارت الذكى يجب إدراج جميع الآلات والمركبات التى تعمل بالوقود ضمن المنظومة، حتى يكون هناك حصر فعلى وحقيقى للمستفيد من الوقود.