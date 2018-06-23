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حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 23-6-2018

السبت، 23 يونيو 2018 09:00 م
حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 23-6-2018 قناة السويس
كتب : مصطفى عبد التواب
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تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 23-6-2018، حيث شهد تحقيق مصر 1.2 مليار دولار فائض تجارى مع 16 دولة خلال 3 اشهر، علاوة على عبور 374 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن، وفيما يلى أهم الأخبار الأقتصادية على مدار اليوم..


 مصر تحقق 1.2 مليار دولار فائض تجارى مع 16 دولة خلال 3 أشهر

بلغ حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري 25.088 مليار دولار، منها 5.615 مليار دولار تبادلًا تجاريًا مع الدول العربية "2.456 مليار دولار صادرات، و 3.159 مليار دولار واردات".

واستحوذت صادرات مصر للدول العربية على 34.2% من جملة صادراتها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 7.192 مليار دولار، بينما استحوذت الواردات من الدول العربية على 17.7% من إجمالي واردات مصر البالغة 17.896 مليار دولار.

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 7 أيام الماضية من الجمعة الماضية، وحتى الخميس ، عبور 374 سفينة بحمولة 23.4 مليون طن.


البترول: تطبيق منظومة الكارت الذكى للوقود قبل اكتمالها يؤدى لظهور سوق سوداء

 
قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن منظومة الكارت الذكى لم تشتمل على العديد من الأنشطة مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكب الصيد، والتى لم يتم حصرها حتى الآن، قائلا: "فى حال بدء تطبيق المنظومة بدون وجود حصر كامل لهذه الأنشطة سيؤدى ذلك لخلق سوق سوداء يباع فيها البنزين أو السولار بسعرين.
 
وقال "عبد العزيز"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عدم تغطية الثغرات التى مازالت بها مشاكل سيؤدى أيضا لعدم وجود استمراراية أو استدامة لمنظومة الكارت ولن يتحقق الهدف بنهاية الأمر، مضيفا: حتى تتحقق قيمة مضافة من تطبيق منظومة الكارت الذكى يجب إدراج جميع الآلات والمركبات التى تعمل بالوقود ضمن المنظومة، حتى يكون هناك حصر فعلى وحقيقى للمستفيد من الوقود. 


هل تدفع زيادة الواردات وزارة التجارة لاتخاذ قرارات جديدة بشأن الاستيراد؟

تزامنا مع ارتفاع واردات مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجارى 2018 لتسجل زيادة بنسبة 21.8 % لتبلغ 20.71 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يلتهم الزيادة المحققة فى الصادرات، الأمر الذى يجعل سؤالا يطرح نفسه عن إمكانية فرض قيود جديدة على الواردات خاصة للسلع ذات البدائل المحلية، للحد من العجز فى الميزان التجارى وفتح الطريق أمام الصناعة الوطنية.

الحكومة اعتمدت خطة منذ 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، والتى حققت بالفعل ارتفاع ملحوظ بنسبة 10% آخر عامين نتيجة فتح أسواق جديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم الصادرات بالإضافة إلى زيادة أعداد المصدرين.


الإحصاء: ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى من 549 لـ 779 جنيها بالقطاع الخاص


أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعى بكل من القطاع الخاص والقطاع العام/ الأعمال خلال الفترة من 2015- 2017.

وأوضحت البيانات الإحصائية والتى تضمنتها نشرة الأجور لعام 2017، أحدث النشرات السنوية الصادرة فى هذا الإطار عن جهاز الإحصاء، أن متوسط الأجر الأسبوعى بالقطاع الخاص بلغ خلال عام 2015 نحو 594 جنيها مرتفعا إلى 670 جنيها فى عام 2016، ثم إلى 779 جنيها خلال عام 2017.
 

هل تثبيت سعر المازوت يعجل بإعادة تشغيل الشركة القومية للأسمنت؟



ثبتت وزارة البترول أسعار المازوت دون زيادة عند سعر 3500 جنيه للطن، وهذا السعر يمثل طوق نجاة للشركة القومية للأسمنت المتوقفة منذ 6 نوفمبر العام الماضى عن العمل بسبب عيوب فنية فى أحد الافران وبسبب ارتفاع مديونية شركة الغاز والتى لامست حاجز ال 3 مليارات جنيه.

وفى الوقت الذى أعد فيه عدد من قيادات الشركة ونقابة البناء والأخشاب دراسة لتشغيل الشركة بالمازوت وبما يضمن لها تحقيق ارباح سنوية تلامس ال 750 مليون جنيه، إلا أن إدارة الشركة خشيت من ذلك متعللة باحتمال زيادة اسعار المازوت وهو ما لم يتم.

دول أوبك وشريكاتها أقرت زيادة في إنتاج النفط الخام


أقرّت دول منظمة اوبك وشريكاتها غير الأعضاء السبت كما هو مقرر مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق، بحسب ما أعلن وزير النفط الأنجولي في أعقاب اجتماع فيينا.

وصرح ديامنتينو ازيفيدو في أعقاب الاجتماع الذي شاركت فيه الدول الـ 14 الأعضاء في أوبك وعشر دول أخرى غير أعضاء "نحن متفقون على المبدأ" وذلك غداة قرار في هذا الصدد صدر عن المنظمة.
 
 

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