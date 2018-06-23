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حركة طالبان بباكستان تختار "مفتى نور والى محسود" زعيمًا جديدًا لها

السبت، 23 يونيو 2018 04:30 م
حركة طالبان بباكستان تختار "مفتى نور والى محسود" زعيمًا جديدًا لها مسلحو طالبان
إسلام آباد (أ ش أ)
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اختار مسلحو حركة "طالبان" باكستان، "مفتى نور والى محسود"، زعيما جديدا لهم خلفا للملا فضل الله.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن الملا فضل الله هو الذى أمر باغتيال "ملالا يوسفزى" الحاصلة على جائزة نوبل، مشيرة إلى أن الزعيم السابق قُتِل، الشهر الجارى، فى غارة جوية أمريكية.

وقال "محمد خراسانى" المتحدث باسم "طالبان" باكستان، اليوم السبت، إن المجلس التنفيذى للحركة عين، "مفتى نور والى محسود"، زعيمًا للحركة.

كما اعترف خراسانى للمرة الأولى بأن الملا فضل الله قُتل فى غارة بولاية كنر فى أفغانستان.

 


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