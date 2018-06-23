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حبس طالب لاشتراكه بجروب "واتس آب" لإرسال إجابات الثانوية للطلاب بالشرقية

السبت، 23 يونيو 2018 11:59 ص
حبس طالب لاشتراكه بجروب "واتس آب" لإرسال إجابات الثانوية للطلاب بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة أبو كبير العامة، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس طالب بالصف الثانى الثانوى العام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بإرسال إجابات امتحانات الثانوية العامة، أثناء إنعقاد اللجان، وكونه عضو فى مجموعة على جروب وأتس أب.

 

حيث تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته العقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم الدكتور محمود مدين، ضابط المباحث الجنائية، بالتنسيق مع مباحث مركز أبوكبير، برئاسة الرائد رائد ربيع، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط "على ص ع س" 17 سنة مقيم عزبة تابعة لقرية طوخ، مركز أبو كبير، طالب بالثانى الثانوى العام، بالمدرسة الثانوية المشتركة بأبوكبير، لقيامه بالاشتراك فى جروب على وأتس آب، وإرسال إجابات امتحانات الثانوية العامة للطلاب، داخل اللجان، أثناء الامتحانات وتبين قيامه بإرسال إجابات مادتين، لعدد من الطلاب، وتحرر له المحضر رقم 25109 جنح أبو كبير لسنة 2018.

 

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر، وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالباُ وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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