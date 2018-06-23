video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 01:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم السبت 23-6-2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 23 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 23-6-2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد  أن تظهرحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن

نهاراً :
 
يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها الاعتيادية الى أقل بقليل.
 
وتسود أجواء صيفية مُعتدلة في عموم المناطق، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.
 
في خليج العقبة:
 
- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً :
 
تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، تميل للبرودة فوق المرتفعات مع ساعات الليل المتأخر كما تظهر السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة.
وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال العالية.
ويحتمل تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر فوق الجبال شمال المملكة.
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة