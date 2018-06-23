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جامعة القاهرة: فتح باب التقدم للمدن الجامعية أول أغسطس

السبت، 23 يونيو 2018 03:29 م
جامعة القاهرة: فتح باب التقدم للمدن الجامعية أول أغسطس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، أول أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على توفير كل الخدمات اللوجستية بالمدن الجامعية لتقديم افضل الخدمات للطلاب.

 وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك استثناءات بالمدن الجامعية، وهي فئة غير القادرين، وذلك في إطار البعد الاجتماعي الذي تعمل عليه الجامعة، واحتضان طلابها، مبينا أن الجامعة تقف بجوار طلابها وتقديم كافة التسهيلات لهم.

 وأوضح رئيس جامعة القاهرة،: "بالنسبة لقواعد التحويلات للجامعة من جامعة أخرى بالعام الجديد، ففى القطاع العملي" هندسة – طب" يشترط التحويل حصول الطلاب على تقدير امتياز، وكليات الزراعة والعلوم الحصول على تقدير جيد جدا، وقطاع العلوم الإنسانية بأكملها الحصول على تقدير جيد.

وفى سياق آخر، قال  رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تعيين الدكتور محمد حسن عبد العظيم قائمًا بأعمال عميد تجارة القاهرة، خلفًا للدكتور إيهاب أبو عيش، العميد السابق، المُعين نائبًا لوزير المالية لشئون الخزانة العامة بقرار جمهوري مؤخرًا.

وأكد الخشت، أنه من المقرر اتخاذ إجراءات فتح باب الترشح لعمادة الكلية في الوقت الحالي.

 

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جامعة القاهرة

المدن الجامعية

الخشت




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