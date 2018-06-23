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تجديد حبس 6 من المتهمين فى خلية داعش ولاية الصعيد 15 يوما على ذمة التحقيق

السبت، 23 يونيو 2018 03:45 م
تجديد حبس 6 من المتهمين فى خلية داعش ولاية الصعيد 15 يوما على ذمة التحقيق محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت جهات التحقيق المختصة، حبس أعضاء خلية داعش الصعيد الهاربين من المحاكمة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى قضية تشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم (داعش) وتعمل فى نطاق 6 محافظات،والانضمام لجماعة تكفيرية تدعو إلى التحريض على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد أجهزة الأمن م الشرطة والقوات المسلحة وأطلقوا على أنفسهم (تنظيم ولاية الصعيد).

 

والمتهمون المحبوسون هم كلا من "أحمد.س " وأشرف.ع"، و"أحمد.أ"، و"حسام. أ"، و"أشرف.أ"، و"أمل.ع"، وهم الهاربون من المحاكمة ضمن 66 إرهابيا تم إحالتهم لمحكمة الجنايات والتى ينظرها المستشار معتز خفاجى.

 

 وأسندت النيابة للمتهمين جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.


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