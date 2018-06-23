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تجديد حبس خادمة قتلت ربة منزل لسرقتها فى المنوفية

السبت، 23 يونيو 2018 11:07 ص
تجديد حبس خادمة قتلت ربة منزل لسرقتها فى المنوفية حبس
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير ر ئيس النيابة، تجديد حبس خادمة قتلة ربة منزل لسرقتها بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان رئيس المباحث الجنائية يفيد تلقيه بلاغا بوفاة "ثناء حشيش" 67 عاما داخل منزلها بتاريخ 11 يونيو، وعقب قيامهم بدفن المتوفاة تبين سرقة المصوغات الذهبية لها ما دعى للاشتباه فى وفاتها وطلب استخراج جثتها لتشريحها للوقوف على حقيقة الوفاة .

على الفور قرر اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد طارق رصاص مفتش المباحث والمقدم خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ومحمد السطوحى معاونى مباحث المركز، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وانتشار المخبرين السريين، وفحص المترددين على المنزل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هـ.ص" 30 عاما ربة منزل، وذلك لسرقة المجنى عليها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بغرض السرقة، حيث تم ضبط 4 غوايش، و5 آلاف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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