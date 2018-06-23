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النقل: القوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى سيكون جاهز للافتتاح خلال يوليو

السبت، 23 يونيو 2018 12:33 م
النقل: القوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى سيكون جاهز للافتتاح خلال يوليو الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد الدكتور هشام عرفات أن القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى سواس الشرقي الذي تم افتتاحه أو الغربي الذي يتم إجراء التشطيبات النهائية الخاصة به، و الذى تقوم بتنفيذه وزارة النقل يمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات.
 
وأضاف وزير النقل وفق بيان صحفى أن هذا الطريق سيساهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى، وأنه تم تصميم وإنشاء الطريق ليكون بمواصفات الطرق الحرة وعزله عن الكيانات الجانبية د، مشيرا الى أن الطريق له  انعكاسات، إيجابية خاصة بتوفير وقت الرحلة  وانخفاض معدل المحروقات بما ينعكس إيجابيا على البيئة، وتقليل الانبعاثات  الكربونية.
 
وتابع وزير النقل خلال جولته التفقدية اليوم معدلات  التنفيذ بالقوس الشمالي الغربي للطريق الدائري الإقليمي  والذي يمتد من طريق بنها الزراعي حتي الاسكندرية الصحراوي بطول ٥٧ كم  والتي رافقه خلالها اللواء  عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة .
 
ووجه وزير النقل الشركات المنفذة  بتكثيف عوامل ووسائل السلامة والأمان  (النيوجرسي-اللوحات الإرشادية - العواكس - التخطيط) وإنارة مطالع ومنازل الكباري بحيث يكون الطريق جاهزا للإفتتاح خلال شهر يوليو المقبل.

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