المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشيد بدور عمان فى مواجهة إعصار "مكونو"

كتب مصطفى عنبر

تلقت الهيئة العامة للطيران المدنى بسلطنة عمان، خطاب إشادة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية wmo على دور السلطنة المتميز فى التعامل مع الأنواء المناخية الاستثنائية للتخفيف من تأثيراتها.

ونشرت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة من خطاب الإشادة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لافتة إلى أن الخطاب أكد أن هذه التجربة سوف تبقى واحدة من أفضل الأمثلة من الدول العربية التى تتعرض للأعاصير المدارية.

وضرب الإعصار "مكونو" جنوب اليمن وساحل عمان الشهر الماضى، إلا أن السلطنة بكل أجهزتها استطاعوا التغلب على هذه الحالة الطارئة. وبث التنبيهات والتحذيرات والمستجدات الطارئة واتخاذ أفضل التدابير وتفعيل خطط الطوارئ.